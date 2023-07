La Juventus sfida l’Inter per Carlos Augusto

La Juventus sta per concludere la sua tournée negli StatiUniti, dove ha svolto la seconda parte della preparazione alla prossima stagione: i bianconeri disputeranno infatti l'ultima amichevole in programma oltre oceano contro il RealMadrid il 3 agosto, per poi far ritorno a Torino dove inizierà l'ultima parte della preparazione in vista dell'inizio del campionato.