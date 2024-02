La Juventus resta nella Superlega: no di Barca e Real al recesso

La Juventus resta nella Superlega . Barcellona e Real Madrid hanno infatti negato al club bianconero , come comunicato il 6 giugno 2023 dal club di Torino, la possibilità di abbandonare la società nata per gestire il progetto della nuova competizione lanciato nel 2021.

"In data 13 luglio 2023, la Società, a seguito di tali discussioni (con i due club spagnoli, ndr.) e tenuto conto di alcune divergenze nell’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super League, ha avviato la procedura di uscita dal suddetto Progetto, pur ribadendo che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, per l’efficacia del recesso è necessario il preventivo consenso degli altri club coinvolti nel Progetto Super League. L’accordo applicabile non prevede specifiche penali e/o clausole di indennizzo in caso di recesso senza il consenso delle altre parti, fermo restando che, senza il consenso delle altre parti, il recesso non ha alcun effetto".