La Juventus punta Rovella

TORINO – La Juventus è tornata a lavoro agli ordini del tecnico Andrea Pirlo, che dovrà preparare un mese di gennaio di fuoco. I lprimo mese dell’anno lo vedrà infatti giocarsi il passaggio del turno di Coppa Italia contro il Genoa, la Supercoppa Italiana contro il Napoli, e i due scontri diretti con le milanesi, prima e seconda in classifica, che diranno molto di quello che sarà il proseguo della stagione della squadra bianconera.

Mentre la squadra è al lavoro alla Continassa, c’è anche chi lavora fuori dal campo, e che risponde al nome di Fabio Paratici. Il dirigente bianconero sta infatti sondando il mercato, alla ricerca, sia per gennaio che per giugno, di nuovi elementi con cui migliore la rosa a disposizione del tecnico bresciano. Nuovi prospetti e vecchi pallini, questi sono gli obiettivi di mercato della Vecchia Signora, con Paratici che ha messo nel mirino, tra i tanti, il giovane centrocampista del Genoa classe 2001 Nicolò Rovella.

Il calciatore è in scadenza di contratto col il Grifone, che ha più volte offerto il rinnovo trovando però sempre il rifiuto dall’altra parte: senza il prolungamento del contratto, dal 1 febbraio Rovella sarà libero di firmare con un altro club a costo zero per la prossima stagione. Oltre alla Juventus sul giocatore ci sono Inter e Roma, ma Paratici sta cercando di anticipare i tempi trattando direttamente con il Genoa sulla base di un prezzo al ribasso, vista la scadenza del giocatore. L”idea della Juve è quella di rilevare subito il cartellino del giocatore, per poi lasciarlo in prestito in rossoblù almeno per un altro anno per consentirgli di crescere senza pressioni fino a quando non sarà idoneo e maturo per vestire la maglia bianconera.

