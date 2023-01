La Juventus lavora al riscatto di Milik

La dirigenza bianconera è al lavoro per il riscatto dell'attaccante polacco proveniente dal Marsiglia e in prestito a Torino

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato la seconda parte della stagione con una vittoria contro la Cremonese: dopo la sosta durata più di un mese, per permettere la disputa dei Mondiali vinti dall'Argentina, la Serie A è tornata in campo e con lei anche la squadra di Massimiliano Allegri. In una partita complicata, i bianconeri sono riusciti ad imporsi per 0-1 contro la squadra grigio rossa, raggiungendo la vittoria solamente nei minuti di recupero: decisivo infatti è stato il calcio di punizione di Arkadiusz Milik, che ha sboccato il risultato e regalato i tre punti alla Vecchia Signora.

Una vittoria importante, per iniziare al meglio il nuovo anno e per mettere sui binari giusti la seconda parte di stagione, nella quale la squadra bianconera cercherà di giocarsi le sue carte in CoppaItalia ed in Europa League, tentando la rimonta scudetto sul Napoli, che dopo la sconfitta contro l'inter si trova a sette punti di distanza.

Mattatore della partita contro la Cremonese è stato Arek Milik, sempre più importante per la squadra bianconera, anche per i problemi che sta affrontando Dusan Vlahovic: il calciatore polacco non sta facendo rimpiangere il serbo, e proprio per questo la Juventus sta lavorando per il suo riscatto. I contatti con il Marsiglia sono già stati avviati, con la squadra bianconera che, secondo gli accordi dello scorso agosto, potrà riscattare il giocatore per 7 milioni, pagabili in tre esercizi, più 2 di eventuali bonus.