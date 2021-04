La Juventus fa gli auguri a Kulusevski

La Juve fa gli auguri a Kulusevski

redazionejuvenews

TORINO - La Juventus ha fatto gli auguri di buon compleanno di Dejan Kulusevski, che oggi compie 21 anni, attraverso il proprio sito web ufficiale: "Sarà una domenica speciale per Dejan Kulusevski: la sfida contro la Fiorentina coincide infatti con il suo 21esimo compleanno. Kulusevski è arrivato a Torino all'inizio della stagione 2020/21, dal Parma, e si è presentato alla prima di campionato nel migliore dei modi: con un gol, bellissimo. Capacità, talento, visione di gioco, sei gol e quaranta presenze in bianconero: sono ottimi numeri, per un ragazzo così giovane e, si diceva, alla prima stagione bianconera. Un compleanno speciale, un compleanno di lavoro, dunque: e speriamo che il regalo arrivi... dal campo! Auguri da tutti noi, Dejan!".

Queste invece le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa in vista del match con la Fiorentina: "Andiamo a Firenze per prendere i tre punti. Affrontiamo una squadra che sta lottando per non retrocedere e non ci siamo dimenticati della partita dell’andata, quando arrivò una brutta sconfitta. Abbiamo grande spirito di rivalsa, sarà una bella gara. Vogliamo finire bene la stagione, mi convince lo spirito che c’è nella squadra, tutti abbiamo in testa come obiettivo la qualificazione in Champions League. Dybala sta molto meglio, più passano le partite e più mette minuti nelle gambe, che cominciano a girare nel modo giusto. Con Ronaldo ho un bellissimo rapporto, è un ragazzo che ha sempre voglia di fare bene, voglia di vincere e dare il suo apporto per la squadra. Morata l’altro giorno non ha giocato dall'inizio perché ho fatto un po’ di turnover, avendo tre attaccanti di altissimo livello.

È un giocatore forte, ci ha dato tanto quest’anno e ci potrà dare tanto anche in futuro. Sono da valutare le condizioni di Danilo, ieri ha avuto fastidio all’adduttore, credo che non dovrebbero esserci problemi ma capiremo oggi. Chiellini dovrebbe rientrare dal primo minuto, mentre Chiesa non sarà tra i convocati non avendo recuperato dall’infortunio. Anche Demiral non è a disposizione, ha avuto un risentimento che non gli consente di allenarsi con la squadra. Ramsey potrà essere della partita, in questo periodo non ha giocato tanto perché ha avuto qualche piccolo problema fisico. Rabiot? É molto migliorato sotto tanti punti di vista e domani partirà dall’inizio".