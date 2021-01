La Juventus continua a seguire Aouar, ma non è la sola

TORINO – Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, pronta a mettere a segno dei colpi importanti per rinforzare la squadra. In particolare, la società in questo momento si sta concentrando sulla ricerca di un attaccante, che possa dare una mano a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, ormai rimasti da soli a sostenere tutto il peso offensivo dei bianconeri dopo l’infortunio di Paulo Dybala. Molti nomi stanno circolando dalle parti della Continassa in questi giorni e molti profili sono stati valutati dalla società. Tuttavia, ancora non è stato messo a segno un nuovo colpo e le operazioni della Vecchia Signora non sono ancora entrate nel vivo.

Tuttavia, la dirigenza si sta muovendo e sta valutando molti obiettivi, alcuni anche per altri ruoli e per la prossima estate. Tra questi, uno dei giocatori che da più tempo è finito nel mirino della Juve è, senza dubbio, Houssem Auoar. L’esterno francese, in forza all’Olympique Lione, è infatti sul taccuino di Fabio Paratici già dalla scorsa estate. I contatti erano stati avviati, ma alla fine l’affare non è decollato e il giocatore è rimasto in patria. L’interesse della Vecchia Signora, però, non è mai cessato e anche adesso, secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus continua a seguire Aouar.

Sulla strada dei bianconeri, però, si è stagliato un ostacolo non indifferente: infatti, i torinesi non sono i soli ad essere molto interessati al giocatore. Sulle tracce di Aouar c’è da tempo anche il Paris Saint Germain, che lo avrebbe messo nel mirino. Oltre ai parigini, poi, ci sarebbe anche l’Arsenal, che si era mosso già in estate in contemporanea con la Juve. Nelle prossime settimane, dunque, si attendono aggiornamenti sulla situazione. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche altre clamorose novità di mercato in casa bianconera: >>>> Colpo da 40 milioni, annuncio bomba: “Sarà bianconero, ha già detto di sì alla Juve!” <<<<