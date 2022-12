La Juventus a cena per Natale: “Restare uniti e guardare avanti”

La Juventus si sta allenando alla Continassa per preparare la seconda parte di stagione, che dovrà vedere i bianconeri protagonisti in positivo, cercando di evitare gli alti e bassi che hanno caratterizzato la prima parte del campionato e del cammino europeo dei bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri ha infatti iniziato l'anno in maniera molto negativa, perdendo tanti punti e molte certezze, che in campionato hanno portato la squadra a trovarsi a meno dieci punti dal Napoli primo in classifica.

In Europa poi la situazione non è migliorata, con i bianconeri che hanno perso cinque delle sei partite del girone, riuscendo però a qualificarsi per i sedicesimi di EuropaLeague, dove incontreranno il Nantes nella sfida di andata e ritorno per accedere alla fase finale. Ieri la squadra, dopo il doppio allenamento, si è ritrovata tutta insieme a cena, per festeggiare il Natale e per cementare ancora di più l'unione del gruppo, come testimoniato dai numerosi post social dei calciatori, e da quello di Bonucci, che ha voluto rimarcare il pensiero.