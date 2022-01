La Juve vuole portare Rovella a Torino

Il difensore in prestito al Genoa potrebbe tornare alla Juve gia a gennaio

Questa sera la Juve scenderà in campo per il match di Coppa Italia contro la Samp, dove in palio ci sarà il passaggio ai quarti di finale della competizione. I bianconeri vogliono ripetere quanto di buono fatto nelle ultime due uscite di campionato contro Roma e Udinese, soprattutto per tentare di restare incollata al treno che porta alla prossima Champions League. Ma per farlo, avrà bisogno anche di rinforzi dal mercato, considerate le numerose assenze che hanno caratterizzato il cammino della Vecchia Signora fino a questo momento.