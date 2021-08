La Juve Under 23 vince all'esordio contro la Pergolettese

redazionejuvenews

Nella serata di ieri, la Juventus Under 23 ha vinto la prima partita del nuovo campionato di Serie C per 2-1 contro la Pergolettese. Di seguito la cronaca della partita dal sito web ufficiale della Juventus: "La sfida con la Pergolettese parte su ritmi bassi e i primi 15 minuti scorrono senza scossoni. Il primo squillo del match è targato Cudrig, ma la sua conclusione dalla distanza finisce alta sopra la traversa. È un primo segnale della voglia della Juve di dare una svolta all’andamento della gara e al 19’ l’occasione del vantaggio capita a Sersanti, il cui colpo di testa su traversone di Anzolin non trova la porta. Sono le prove generali prima del capolavoro che illumina il primo tempo e soprattutto sblocca il risultato. Fabio Miretti, match winner della sfida contro la Pro Sesto, parte da sinistra, si crea lo spazio per il tiro e, all’ingresso dell’area, disegna con il destro una traiettoria perfetta, portando in vantaggio la Juve.

La Pergolettese, che comunque per tutto il primo tempo è apparsa tutt’altro che arrendevole, prova a reagire subito e a un istante dall’intervallo ha l’occasione per pareggiare. Villa, con tanta libertà in area di rigore, calcia a botta sicura con il mancino, ma Israel si supera e conserva il vantaggio. Il secondo tempo comincia con gli stessi ventidue protagonisti che avevano chiuso il primo (Pergolettese costretta a un cambio nel corso della prima frazione con Girelli al posto di Piccardo). Al 55’ è la Juve ad andare vicina al raddoppio, con Sekulov, ma due minuti più tardi pareggiano i padroni di casa. Al capolavoro di Miretti, risponde Zennaro con un gran gol: conclusione al volo di mezzo esterno che colpisce il palo e si insacca in rete.

Il gol dà coraggio alla Pergolettese, che riesce a dare più continuità alla sua azione offensiva. La difesa della Juve, però, resta concentrata e non concede altre occasioni nitide agli avversari, assorbendo con maturità il colpo per poi rispondere. Mister Zauli al 69’ getta nella mischia Pecorino e Brighenti, che fanno seguito alla prima doppia sostituzione del match datata 62’: Akè e Zuelli per Soulè e Leone. I cambi costruiscono l’1-2: Zuelli con un tocco morbidissimo che scavalca la linea difensiva avversaria spedisce Brighenti a tu per tu con il portiere avversario e l’attaccante non sbaglia, riportando avanti la Juve".