La Juve riabbraccia la sua Joya

Il numero dieci è pronto a dare il suo contributo in questa ultima parte di stagione

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Napoli per il recupero della terza giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri dovranno cercare di vincere il recupero, per andare ad un solo punto di distanza dal Milan e per non complicare la corsa ad un posto per la prossima Champions League. Andrea Pirlo arriva alla partita con molte defezioni, con Bonucci e Bernardeschi a casa per il COVID, ma ritroverà anche Paulo Dybala, con la Joya che dovrebbe rientrare in campo proprio contro i partenopei. Il 10 gennaio scorso, durante Juventus-Sassuolo, l'argentino si infortunava e usciva prima della fine del primo tempo con il comunicato del giorno successivo che evidenziava una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa venti giorni.