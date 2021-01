La Juve mette gli occhi su Camavinga

TORINO – La Juventus conquista il primo trofeo della sua stagione. Ieri sera, la squadra di Andrea Pirlo ha battuto il Napoli di Gennaro Gattuso nella finale della Supercoppa Italiana, giocata nel freddo gelido del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I protagonisti della vittoria bianconera sono stati il solito Cristiano Ronaldo, che ha siglato la rete dell’1-0, e Alvaro Morata, autore del gol finale allo scadere. Anche il portiere Wojciech Szczesny è stato fondamentale grazie alle sue parate, che hanno evitato il pareggio dei partenopei in alcune occasioni. Un risultato importantissimo per la Vecchia Signora, che si rilancia nella sua stagione e che scaccia via un po’ di malumori.

Tuttavia, nonostante questo successo, la società sta continuando a lavorare sul mercato, per regalare un rinforzo al tecnico. Infatti, la situazione indisponibili rimane sempre critica, viste le assenze di Paulo Dybala e Merih Demiral per infortunio. Oltre a loro, si aggiungono anche Alex Sandro e Matthijs de Ligt, ancora positivi al Covid. Per questo, Fabio Paratici sta cercando di mettere a segno qualche colpo per rimpolpare la rosa. Diversi sono i nomi che circolano dalle parti della Continassa in queste settimane: non tutti, però, sono per il mercato di gennaio. Infatti, alcuni obiettivi sono per le prossime sessioni e tra questi c’è da tempo Eduardo Camavinga.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid avrebbe puntato tutto sul centrocampista francese, obiettivo della Juventus. Anche i Blancos di Zinedine Zidane stanno seguendo da alcuni mesi il giovane gioiello del Rennes e, nelle ultime ore, lo avrebbero messo in cima alle loro priorità. Pertanto, il club madridista sembra ormai pronto a mettere a segno il colpo e a battere la concorrenza della Vecchia Signora e del Paris Saint Germain.