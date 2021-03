La Juve lancia uno store online per il mercato cinese

Il business bianconero si espande in Cina

Il business della Juventus è uno dei primi al mondo. Adesso la società bianconera ha deciso di lanciare uno store online per il mercato cinese . Quella juventina è la prima società calcistica europea a sbarcare su DEWU, piattaforma di e-commerce cinese. Ad annunciare l'iniziativa è stata la stessa Juventus attraverso un comunicato ufficiale. "Lo store offrirà ai tifosi cinesi un luogo facile e conveniente per acquistare maglie da gara e abbigliamento sportivo, merchandising monomarca Juventus, oltre a prodotti esclusivi personalizzati per i tifosi cinesi. Sconti speciali saranno disponibili per i soci ufficiali della Juventus e per i membri del fan club ufficiale della Juventus, oltre a promozioni speciali per i clienti abituali".

Andrea Bano, Head of Juventus Merchandising ha commentato: "L’Online Store della Juventus è molto popolare in tutto il mondo, e ci aspettiamo la stessa accoglienza dal mercato cinese, che ha un enorme potenziale. Il lancio dello store online ufficiale in Cina ha colmato la lacuna in questo mercato e dimostra la determinazione nel fornire il miglior servizio ed esperienza ai fan cinesi". Mentre Federico Palomba, Managing Director della Juventus per l’Asia Pacifica, aggiunge: "La Juventus ha l’ambizione di connettersi continuamente con un pubblico globale attraverso prodotti, servizi e contenuti. Soprattutto in Cina, l’esperienza di acquisto online è una parte importante dell’esperienza del marchio digitale, quindi offrire questa opportunità ai nostri fan cinesi è un passo naturale nello sviluppo del nostro brand in questa parte del mondo. Questa apertura è stata fondamentale per la Juventus".