La Juve insiste per Icardi

L'attaccante argentino resta sempre nel mirino della Juve

Le prime due uscite stagionali della Juve sono andate ben oltre i pronostici, con i bianconeri che hanno infatti totalizzato solo 1 sui 6 punti a disposizione. Questo ha generato il malcontento generale dalle parti della Continassa, con Max Allegri che ora sarà chiamato a fare gli extra per cercare di rincanalare sui binari giusti il cammino della Vecchia Signora da qui al termine del campionato. Ma al lavoro non c'è solo l'allenatore livornese, anche la dirigenza bianconera infatti sta lavorando arduamente per tentare di consegnare gli ultimi colpi di mercato ai tifosi.

L'OFFERTA - Cessione che almeno in queste ore non sembra destinata ad arrivare e che anzi, sembra complicarsi ulteriormente di fronte al braccio di ferro degli sceicchi che, chiedono 200 milioni per lasciar partire subito l'Enfant Prodige. Intanto, dalla Continassa è stata recapitata la prima offerta della Juve al club parigino per l'attaccante argentino che, prevede un prestito biennale a 10 milioni di euro, piu diritto di riscatto fissato a 30 da pagare tra 2 anni. Offerta che però non è stata gradita dalla controparte, la quale oltre a prendere tempo per capire come si evolverà la situazione Mbappè, non ritiene congrue le cifre dell'operazione.