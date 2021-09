La Juve in pole per Tchouameni

Il calciatore da tempo nel mirino dei bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus è in attesa del ritorno dei Nazionali per preparare al meglio la sfida contro il Napoli in programma sabato sera al Maradona. I bianconeri dovranno quasi sicuramente fare a meno dei giocatori sudamericani impegnati nelle qualificazioni al mondiale, e Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovarsi con la squadra praticamente già fatta per la sfida contro Spalletti. Mentre il mister lavora sul campo, nonostante la fine della sessione di mercato la Juventus continua ad osservare i migliori prospetti in Europa, e per questo continua a monitorare la situazione relativa a Aurélien Tchouaméni.

Cherubini segue da tempo il giocatore, ed ora tutte le big europee sembrano essersi accorte del suo talento, tanto che su di lui si è già creata la fila per cercare di portarlo nella propria squadra. Il Monaco, da sempre fucina di grandi talenti, si sta sfregando le mani per il grande interesse attorno al giocatore, e sapendo di non poter trattenerlo oltre, sta preparando una grande asta tra tutti i club europe. Il francese ha infatti trovato la sua consacrazione giocando da titolare nella Nazione di Didier Deschamps. finendo una prestazione che nella partita di sabato contro l'Ucraina. Il giocatore ha Tchouameni ha convinto non solo per le sue qualità calcistiche, ma anche per la personalità dimostrata in campo.

In agosto la sua valutazione si aggirava intorno ai 30 milioni di euro, salita per altro dopo il premio come miglior giovane della scorsa Ligue 1: a questo punto il prezzo sta continuando a levitare, visto anche l'interesse di un sempre maggior numero di squadre, che stanno contattando il Monaco per avere informazioni sul ragazzo. La Juventus ha già iniziato alcuni discorsi con il Monaco, con Cherubini che si è mosso prima di tutti per cercare di creare un canale preferenziale con la squadra francese per portare il giocatore a Torino nella prossima sessione estiva di mercato.