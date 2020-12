La Juve ha scelto il vice-Morata: il piano

TORINO- Dopo i giorni di pausa concessi da Pirlo per festeggiare il Natale in famiglia, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare al meglio la gara con l’Udinese del 3 Gennaio prossimo. Partita da non sbagliare per Ronaldo e compagni, che hanno bisogno dei tre punti per tornare seriamente in lotta per lo scudetto. Una mano, però, dovrà arrivare anche dal mercato, da cui Pirlo si aspetta diversi rinforzi, tra cui un vice-Morata. Diversi i nomi tenuti sotto controllo dal da Fabio Paratici che, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe fatto la sua scelta: Leonardo Pavoletti.

Il centravanti non è più titolare al Cagliari, dove Eusebio Di Francesco gli preferisce Simeone. Quello di Pavoletti è un profilo che convince tutti per esperienza (diversi gli anni di Serie A alle spalle) e costi contenuti, oltre al fatto che accetterebbe la panchina senza fare tante storie. Il suo arrivo a Torino potrebbe avvenire con la formula del prestito secco fino al prossimo luglio, quando poi i campioni d’Italia punteranno sull’arrivo di un altro attaccante (Milik?). A favorire ulteriormente l’operazione sono gli ottimi rapporti tra le due società, che stanno discutendo anche per lo sbarco sull’isola del giovane terzino Bryan Reynolds. Lo statunitense, secondo le ultime voci che rimbalzano dall’Mls, sarebbe ad un passo dal firmare per la Juventus, che per una cifra vicina agli 8.5 milioni di euro avrebbe bruciato la concorrenza di Roma e Club Brugges. Il 19enne non potrebbe però arrivare subito alla corte di Pirlo, in quanto la Juve ha terminato gli spazi per gli extracomunitari. Ecco quindi profilarsi un “parcheggio” semestrale in una società amica (proprio il Cagliari) fino a fine stagione.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<