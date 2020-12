La Juve fa sul serio per una giovane promessa: pronte due contropartite

TORINO – Il 2020 è ormai agli sgoccioli e il 2021 inizierà subito con il rientro in campo della Juventus. I bianconeri, infatti, domenica 3 gennaio affronteranno in casa l’Udinese, nella gara valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Una partita molto importante per la Juve, che dovrà riscattare la brutta sconfitta per 3-0 rimediata contro la Fiorentina. Il campionato, però, non sarà l’unica possibilità di riscatto per il club: infatti, a gennaio si aprirà una nuova finestra di calciomercato, dove la Vecchia Signora cercherà ancora una volta di essere protagonista. Diversi obiettivi sono stati messi a fuoco dalla società, che vuole regalare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi di qualità, ma anche di prospettiva.

Per questo motivo, la Juventus sembra pronta a fare veramente sul serio per una giovane promessa del calcio italiano. Stiamo parlando di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa: adattabile come mezzala o come mediano, il ragazzo ha esordito in Serie A nella passata stagione e con le sue prestazioni ha attirato su di sé le attenzioni di diverse squadre. Tra le varie pretendenti, però, la Juve sembra destinata a spuntarla, tanto che Fabio Paratici avrebbe già preparato l’affare e sarebbe pronto ad affondare il colpo.

Infatti, il Chief Football Officer bianconero avrebbe pronte due contropartite tecniche per convincere il Genoa a lasciar partire il suo giocatore. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, si tratta di Manolo Portanova e di Bryan Reynolds. Il primo, classe 2000, è stato impiegato diverse volte da Pirlo in questa stagione e potrebbe trasferirsi in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Il secondo, invece, non è ancora approdato a Torino e veste ancora la maglia dell’FC Dallas: la Juve potrebbe acquistarlo e girarlo subito in prestito ai Grifoni, come pedina di scambio per il centrocampista italiano. La Vecchia Signora, dunque, prepara il colpo Rovella ed ha pronte due contropartite. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<