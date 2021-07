La Juve fa sul serio per Kaio Jorge: la lettera al Santos e il “sì” del giocatore

I bianconeri hanno iniziato a trattare con il brasiliano

Tra i due litiganti il terzo gode. Così si potrebbe definire la trattativa riguardante il calciatore del Santos Kaio Jorge : Milan e Benfica sono infatti da tempo sul giocatore, ma nelle ultime ore la Juventus ha rotto gli indugi iscrivendosi prepotentemente alla corsa per il calciatore brasiliano. Il club bianconero infatti nelle ultime ore ha fatto pervenire una lettera ufficiale al Santos, comunicando la volontà di aprire i dialoghi con l’entourage dell’attaccante classe 2002, in scadenza a il prossimo 31 dicembre: "Caro Signor Andres Enrique Rueda Garcia, in riferimento al giocatore Kaio Jorge, sappiamo che il periodo di registrazione con il Santos scadrà il 31 dicembre 2021. Secondo le informazioni in nostro possesso, il giocatore non ha ulteriore accordo e, quindi, vi informiamo che inizieremo a trattare con lui secondo l’articolo 18.3 del Regulations on the Status and Transfer of Players".

Una presa di posizione ufficiale da parte del club bianconero, che si inserisce nella lotta tra il Milan e il Benfica: la Juventus non ha intenzione di partecipare ad aste per il trasferimento del calciatore, con Cherubini che spera di accaparrarsi le preferenze di Kaio Jorge in questi giorni di dialoghi. Il Milan da parte sua sembra disposto ad un esborso economico per averlo subito in rosa, con il Santos che preferirebbe non perderlo a zero, così come l'entourage del giocatore non vorrebbe arrivare a scadenza, anche per riconoscenza verso il club.