La Juve fà sul serio per Azmoun

L'attaccante iraniano piace molto alla società bianconera che, sta valutando attentamente la situazione

Siamo alla vigilia di quello che sarà la finale di Supercoppa contro l'Inter, dove in palio ci sarà il primo trofeo della stagione per entrambe le squadre. I bianconeri vengono dall'incredibile successo sulla Roma e questo potrebbe generare una chiave di svolta in vista di quello che sarà il proseguo dell'annata, con l'obiettivo quarto posta che ore diventa sempre piu concreto. L'Inter invece, vorrà dimostrare di meritarsi il primato in Serie A e soprattutto, non cocnedere nulla agli eterni 'rivali' di sempre. Grossi dubbi di formazione per mister Allegri che, dovrà fare a meno di 3 pedine fondamentali, quali: Cuadrado, de Ligt e Chiesa, con i primi 2 che saltano per la squalifica rimediata nell'ultimo turno contro i giallorossi e con Chiesa che, ha praticamente annunciato la fine della sua stagione a causa della rottura dei legamenti crociati.