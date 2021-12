La Juve espugna il Dall’Ara: a Bologna decidono Morata e Cuadrado

Si è appena concluso il match del Dall'Ara tra Bologna e Juve con il punteggio di 0-2 in favore dei bianconeri, grazie alle reti di Morata e Cuadrado

Si è appena concluso il match di campionato tra Bologna e Juve con il punteggio di 0-2 in favore dei bianconeri. Gara che ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri dominare nei primi 45 minuti di gioco che, si sono chiusi con il risultato di 0-1 in favore dei bianconeri grazie alla rete di Alvaro Morata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto nelle due fasi dell'incontro.

PRIMO TEMPO - Juve che parte fortissimo e dopo appena 6 minuti di gioco trova la via del gol con Alvaro Morata. Gran parte del merito però va a Federico Bernardeschi, autore di un assist delizioso per l'attaccante spagnolo, il quale si è inserito alle spalle della difesa emiliana e ha scaraventato di prima intenzione un bolide alle spalle di Skorupski. I bianconeri continuano a produrre gioco, mostrando forse una delle migliori prestazioni di tutta la stagione, seppur concedendo qualcosa anche ai padroni di casa che, vanno vicini al pareggio con una splendida rovesciata di Svanberg, spentasi al lato per una questione di centimetri. E' degli emiliani dunque l'ultima grande occasione del primo tempo, che si conluderà con il punteggio di 0-1 in favore della Vecchia Signora.

SECONDO TEMPO - Secondi 45 minuti che sembrano iniziare con un regime diverso e il Bologna prova a creare qualche iniziativa in piu per tentare di rientrare in partita. Prima Barrow e poi una conclusione di Svanberg impensieriscono la retroguardia bianconera senza però recare danno. Ma proprio nel momento in cui i rossoblu sembravano avere il controllo del match, ecco che arriva la doccia gelata con il raddoppio della Juve, realizzato da un altro capolavoro di Juan Cuadrado che, prima manda a vuoto l'intervento del difensore del Bologna, poi lascia partire una conclusione incrociata dal limite dell'area che, si va ad infilare sotto l'incrocio dei pali opposto, complice anche la sfortunata deviazione di Hickey. Gara che termina cosi sul 2-0 e porta 3 punti d'oro per la rincorsa alla zona Champions dei bianconeri.