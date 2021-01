La Juve è senza tifosi, ci pensano Pinsoglio e Szczesny: “Capo ultras mode ON”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera la partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, battendo la SPAL per 4-0 e qualificandosi per la semifinale, che vedrà i bianconeri affrontare l’Inter in una doppia sfida di andata e ritorno, la prima a Milano, la seconda a Torino. Ieri sera il risultato è stato ottenuto grazie alle reti di Alvaro Morata su rigore e Gianluca Frabotta nel primo tempo, con Dejan Kulusevski e Federico Chiesa che hanno firmato il terzo e il quarto gol nella ripresa, spedendo la Juventus in semifinale, e interrompendo il sogno della SPAL.

La partita di ieri sera è stata caratterizzata da molte prime volte, con il giovane Nicolò Fagioli che ha esordito dal primo minuto a centrocampo in coppia con Adrien Rabiot, e i due Under 23 Di Pardo e Da Graca che sono entrati nel secondo tempo, e che il tecnico bianconero ha portato ieri sera con la prima squadra. Una prova di personalità per tutti e tre i ragazzi, con la partita indirizzata dai primi minuti che gli ha permesso di giocare con leggerezza e senza pressioni eccessive mostrando le loro qualità.