La Juve e l’Africa: quali giocatori hanno fatto meglio in bianconero?

I giocatori africani nella Juve

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato un articolo in cui evidenzia il rapporto del club bianconero con l'Africa: "La Juve non ha giocatori partecipanti nell'edizione in corso della Coppa d'Africa. Ma il rapporto con il continente è forte, non solo per avere avuto alcuni giocatori come Asamoah, Sissoko o Lemina, ma anche per avervi giocato una finale di Supercoppa. Il 25 agosto 2002 Juventus-Parma si disputò a Tripoli con la presenza di Salas (cileno), Thuram (francese) e Nakata (giapponese) è certamente un'icona riassuntiva di cosa sia il calcio globalizzato. Quel che non tutti sanno è che in 3 occasioni la Juve ha affrontato una Nazionale africana, in un periodo che va dal 1985 al 1994.