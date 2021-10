La Juve deve tornare a fare un ‘campionato a parte’: quando la paura bussa alla porta…

La Juve è tornata e ha fatto un rumore assordante. La paura inizia a prendere il sopravvento tra le diverse tifoserie.

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Era il 5 ottobre del 2014, quando l'allora Capitano dei giallorossi Francesco Totti, rilasciava le seguenti dichiarazioni nel post partita di un Juve-Roma, terminato come sempre tra le polemiche: "E' ancora lunga e nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione ma bisogna essere realisti: la Juve deve fare un campionato a parte, è inutile nasconderlo". Parole che riecheggiavano nella Capitale d'Italia come un grido di battaglia, pronti a combattere nuovamente, l'ennesima sfida infinita contro 'i potenti', contro i 'dominatori del calcio' o semplicemente, 'contro la rovina del calcio', dipende da che prospettiva la si vede. Già, perche è cosi che la Vecchia Signora viene considerata dalla restante metà di Italia, non di fede bianconera, come si può notare ogni giorno attraverso i social, dove vengono scritte frasi incompiute e senza senso, di difficile interpretazione logica.

Senza senso come i milioni di commenti che circolano sull'episodio piu discusso dell'intera giornata calcistica, nazionale e internazionale. Siamo al minuto numero 42' del primo tempo e la Juventus è in vantaggio per 1-0, la Roma entra in area di rigore con Mkhitaryan che viene atterrato fallosamente da Szczesny, in una frazione di secondo la palla rocambola sui piedi di Abraham, il quale deposita in porta a gioco fermo, per effetto del precedente fischio di Orsato che a sua volta, ha indicato il dischetto del rigore. Immediate le proteste dei giallorossi, che chiedevano di far proseguire l'azione per la norma del vantaggio e di conseguenza, convalidare la rete dell'attaccante inglese. Giusta osservazione, se non fosse che l'assist di Mkhitaryan per l'ex attaccante del Chelsea, sia arrivato con il braccio e che quindi, sarebbe stato annullato in un secondo momento dal VAR per concedere il calcio di rigore, come infatti è avvenuto.

Polemiche finite direte voi. Macchè. Si continua ad oltranza e questa volta l'accusa sta nel cambiamento del nuovo regolamento che, a detta dei tifosi da tastiera, qualsiasi tocco involontario con il braccio che porta un compagno a segnare un gol o ad avere un occasione da gol, non viene piu considerato come fallo. Almeno, questo è quanto stato dichiarato anche dal presidente del Comitato Arbitrale UEFA, Roberto Rosetti. Giusta osservazione anche questa, se non fosse che anche in questo caso ci sarebbe un problema, anzi due. Il primo è che in aggiunta a quanto scritto sopra, se le braccia del giocatore in questione sono distaccate dal corpo in maniera da aumentarne il volume, non viene piu considerato involontario. Premettendo che questo basterebbe a renderlo tale, vista la distanza tra l'arto superiore e il tronco del corpo di Mkhitaryan, sappiate anche che negli anni, il vostro vittimismo, come quello di tutti gli antijuventini di Italia, è diventato il biglietto da visita che vi raffigura e lo avete fatto fino all'ultimo anche in questa occasione, arrivando a convincervi e a provare a convincere gli altri (in parte ci siete anche riusciti, dipende sempre dalla prospettiva) che quel gesto tecnico da far invidia anche al miglior pallavolista di sempre, fosse realmente involontario.

Ma quando avete capito che in pochi sarebbero cascati in questo tranello e che di conseguenza serviva trovare altri appigli, ecco che come per magia, il nuovo punto di dibattito è diventato la presenza di Giorgio Chiellini all'interno dell'area di rigore, prima che Veretout calciasse in porta. Su questo punto ci fermiamo perche non serve infierire ulteriormente, basterebbe solamente leggersi le statistiche di quanti rigori vengono assegnati ogni giornata e quanti di questi, vengono fatti ripetere. Probabilmente negli altri 20 campi di Italia non sarà mai accaduto, se poi c'è la Juve di mezzo allora è certo... Gia che ci siete, una volta che date uno sguardo al manuale delle statistiche, prendete penna e calcolatrice e fate la somma dei punti che i bianconeri hanno dato di distacco a tutte le antagoniste negli ultimi 10 anni. Una volta fatto, sperate veramente che la Juve non torni a fare un campionato a parte. Intanto, è tornata a fare paura e il brivido lo hanno avvertito tutti.