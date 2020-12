La Juve decisa su un attaccante: Paratici prepara uno scambio

TORINO – Mancano ormai pochi giorni al rientro in campo della Juventus, che domenica 3 gennaio sarà impegnata in un match importante. All’Allianz Stadium di Torino arriva l’Udinese di Luca Gotti, nella gara valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Sarà una partita fondamentale per la squadra di Andrea Pirlo, che dovrà riscattare l’orribile sconfitta nell’ultima uscita: il 22 dicembre, infatti, i bianconeri hanno perso per 3-0 in casa contro la Fiorentina. Una delle peggiori disfatte degli ultimi anni, in cui sono stati evidenziati molti limiti della Vecchia Signora, sia a livello caratteriale che a livello tecnico.

In particolare, uno degli aspetti negativi sorti dalla partita contro la Viola è la mancanza di un altro terminale offensivo, che possa dare un po’ di respiro ad Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è sembrato sottotono contro i toscani e, per questo, la società sarebbe pronta a muoversi per cercare un’altra punta. A gennaio, quindi, aprirà la sessione invernale di calciomercato e la dirigenza bianconera è già al lavoro per preparare nuovi colpi importanti: Fabio Paratici ha raccolto una lunga lista di obiettivi da valutare e sembra aver messo gli occhi su qualcuno. La Juve, infatti, sembra essere molto decisa per un attaccante.

Stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994. Il capitano dell'Olympique Lione è uno dei giocatori più importanti della Nazionale Orange e i bianconeri sarebbero sulle sue tracce da diverso tempo. A riportare la notizia è TuttoSport, secondo cui il CFO juventino starebbe preparando uno scambio per portare il giocatore a Torino: in cambio del suo cartellino, infatti, potrebbe offrire quello di Federico Bernardeschi. La Juventus, dunque, è pronta ad un grande colpo di mercato: nel mirino c'è Memphis Depay.