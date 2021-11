La Juve continua ad inseguire Isco

Il giocatore del Real è ancora uno degli obiettivi di mercato della Juve.

Il passaggio agli ottavi di Champions ha riportato entusiasmo in casa Juve, con i bianconeri che ora vanno a caccia del riscatto anche nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Uno degli osservati speciali sarà sicuramente l'attaccante della Viola Dusan Vlahovic, gia messo nel mirino da tempo dal club della Continassa, il quale sarebbe disposto a fare follie pur di aggiudicarsi le prestazioni del giocatore.

Ma il bomber della Fiorentina non è l'unico obiettivo di mercato della Juve, sempre alla ricerca di profili di qualità da inserire in mezzo al campo. Su questo fronte il preferito resta sempre Paul Pogba, sul quale c'è forte l'interesse e la concorrenza di Psg e Real Madrid. Proprio dal club spagnolo invece, potrebbe uscire fuori una situazione di mercato vantaggiosa per i bianconero.