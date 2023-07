La Juve continua a crescere: nuova partnership con Snapchat

"Juventus annuncia oggi il rilancio del suo profilo ufficiale su Snapchat e presenta una nuova Lente try-on per indossare virtualmente la maglia del Club, con l’obiettivo di ispirare e ingaggiare milioni di fan in tutto il mondo. Grazie a queste nuove innovative esperienze Juventus punta a raggiungere l’audience unica di Snapchat che comprende la nuova generazione di appassionati sportivi al fine di rivoluzionare il modo in cui celebrano lo sport e fruiscono i contenuti preferiti.