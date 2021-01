La Juve ci prova per Dzeko: offerti Bernardeschi e Khedira

TORINO – La Juventus è rientrata nella corsa per lo Scudetto dopo la vittoria contro il Bologna, che grazie ai passi falsi di Milan e Inter ha riportato i bianconeri a meno sette dai rossoneri e meno cinque dai nerazzurri, con gli uomini di Andrea Pirlo che hanno però ancora una partita da recuperare, quella contro il Napoli dello scorso 4 ottobre, rinviata dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che ha annullato le sentenze precedenti che avevano decretato la sconfitta a tavolino della squadra partenopea e la penalizzazione di un punto per gli uomini di Gattuso.

Mentre i bianconeri cercando di risalire la classifica, con il campionato che sabato li metterà di fronte alla Sampdoria per la prima partita del girone di ritorno, il Chief Officier bianconero Fabio Paratici sta continuando a lavorare sul mercato, alla ricerca di opportunità per migliorare la squadra a disposizione di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ha dichiarato di essere soddisfatto della rosa che ha a disposizione, ribadendo però le parole del direttore bianconero, che ha ammesso che in caso di occasioni la Juventus si farà trovare pronta.

Una di queste occasioni potrebbe arrivare da Roma, e porterebbe a Torino un giocatore seguito anche la scorsa estate, che completerebbe il suo trasferimento sei mesi dopo le prime voci. L’attaccante della Roma Edin Dzeko, dopo la lite con Fonseca e quanto accaduto con la squadra, sembra ormai fuori dal progetto giallorosso, tanto che si sta allenando in solitaria a Trigoria. La Juventus, in questi ultimi giorni, farà un tentativo per la punta bosniaca, mettendo sul piatto Khedira e Bernardeschi, due giocatori che in bianconero non stanno trovando tanto spazio, con il tedesco fuori rosa fa inizio stagione, e che a Roma potrebbero rilanciare la loro carriera.

