La Juve batte il Sassuolo e tiene viva la lotta Champions

Si é appena concluso il match del Mapei Stadium con la vittoria dei bianconeri

PRIMO TEMPO - Parte forte il Sassuolo che prova a sbloccare il match prima con una bella conclusione di Berardi che sorvola di poco la traversa, poi con un tiro di Raspadori respinto da Danilo a pochi metri dalla porta. Ma l'occasione piu nitida per i neroverdi capiterá sui piedi sempre dello stesso Berardi che, si lascia ipntoizzare dall'intramontabile Buffon su un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di Bonucci su Raspadori. Passano pochi minuti e saranno i bianconeri a portarsi in vantaggio dopo una bella azione individuale di Rabiot, il quale lascia partire una conclusione da biliardo che si fa ad infilare in buca d'angolo. La prima frazione di gioco sembra finire cosi nonostante la reazione dei padroni di casa che peró, sono costretti a subire nuovamente prima di andare al riposo, grazie ad un gol capolavoro di CR7 che, chiude i primi 45 sul punteggio di 0-2.

SECONDO TEMPO - Juve che parte forte sin dai primi istanti del secondo tempo e sfiora la rete del 3-0 con lo scatenato Chiesa che, fa partire un missile dai 25 metri ottimamente respinto da Consigli. Ma proprio quando la Vecchia Signora sembrava avere in mano le redini del gioco, ecco che esce fuori il Sassuolo che, con Giacomo Raspadori accorcia le distanze riportandosi cosi in partita. La Juve non ci sta e prova ad allungare nuovamente ancora con Chiesa, stavolta peró la sua conclusione termina al lato do pochi centimetri. Ma é solo il preludio perche al 65' ci pensa Paulo Dybala con un pallonetto delizioso a scavlacare l'incolpevole Consigli , portando cosi i suoi sul punteggio di 1-3. Juve che prima del triplice fischio va vicina anche al quarto gol, ancora con un Ronaldo incontenibile che, prima manda al mare Chiriches con un doppio passo, poi lascia partire un destro a giro che si stampa sul palo. Match che termina dunque con il risultato di 1-3 per la Juve che di fatto tiene ancora viva la lotta Champions.