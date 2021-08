La Juve aspetta Kaio Jorge, Allegri: “Non iniziamo a mettergli pressioni addosso”

Il calciatore brasiliano pronto ad aggregarsi al gruppo

Dopo l'amichevole di ieri sera contro il Barcellona, che ha visto la Juventus uscire sconfitta per 3-0, i bianconeri stanno godendo oggi di un giorno di riposo, e domani rinizieranno la preparazione agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano avrò ancora due settimane di tempo per preparare l'esordio stagionale in campionato, in programma il 22 agosto contro l'Udinese alla Dacia Arena. Prima della sfida alla squadra di Gotti però, la Juventus è attesa dall'amichevole contro l'Atalanta, in programma il 14 agosto all'Allianz Stadium. In quella che sarà l'ultima sfida pre campionato, Allegri punta ad arrivare con la squadra al completo, per far scendere tutti in campo e per provare anche alcune soluzioni tattiche ed alcuni giocatori, come il brasiliano Kaio Jorge.