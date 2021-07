La Juve accelera per Locatelli e sogna Pogba

La Juve prova a bruciare i tempi sul mercato

redazionejuvenews

Mentre continuano i festeggiamenti per l'eroica impresa degli Azzurri a Wembley, gli eroi nazionali sono alle prese con i loro primi e meritatissimi giorni di vacanza. Nel frattempo però, le rispettive società di appartenenza hanno gia dato il via alla nuova stagione e dalle parti della Continassa si è ripresentato nella giornata di ieri Max Allegri, dando cosi inizio all'era 2.0. Saranno dei mesi bollenti quelli che si prospettano da qui fino alla chiusura del mercato che, ha gia regalato diversi colpi di scena. Tra tutti, i trasferimenti di Gigio Donnarumma e Hakimi al PSG che, completano e definiscono una squadra gia di per se stratosferica.

In casa Juve invece si procede sotto traccia ma la lista dei possibili nuovi arrivi sotto la Mole, sembra allargarsi ulteriormente. Uno dei nomi piu caldi porta al neo Campione d'Europa Manuel Locatelli, ora in vacanza ma che potrebbe ritrovare Bonucci e Chiellini con un'altra maglia addosso. Resta percorribile anche la pista che porta a Miralme Pjanjc, messo ai margini dal Barcellona, il quale lo lascerebbe partire a zero, ingolosendo e non poco le idee di Max Allegri. Ma il sogno che piu di tutti resta vivo nel cuore dei tifosi juventini porta il nome di Paul Pogba, mai dimenticato dal mondo Juve.

LOCATELLI - Ma andiamo con ordine, per quanto riguarda il talento del Sassuolo non dovrebbero esserci grossi ostacoli, considerando la volontà del giocatore che è quella di approdare alla corte della Vecchia Signora. La cifra del cartellino si aggira sui 40 milioni di euro, cifra che i bianconeri vorrebbero ammortizzare inserendo Dragusin come contropartita, scelta gradita dal club emiliano. La sensazione è che l'affare si farà, molto probabilmente quando Locatelli terminerà le sue meritate vacanze.

POGBA - Qui l'operazione diventa piu complicata per via dei costi onerosi che questa richiede. Per strappare il francese dalle grinfie del Manchestere infatti, bisognerà versare una cifra vicina ai 70 milioni di euro, un pò troppi per le casse bianconere ma che, potrebbero recuperarli da alcune cessioni immediate. Staremo a vedere tutti gli sviluppi nelle prossime settimane.