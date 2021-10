La figlia del Papu Gomez balla e canta con la maglia della Juve

La figlia del Papu Gomez balla scatenata con l'ultima maglia di Buffon della Juve

redazionejuvenews

Mancano pochi giorni ormai al prossimo turno di campionato e la Juventus sarà impegnata nel delicatissimo big match contro la Roma di Josè Mourinho che, farà visita allo Stadium per la prima volta sulla panchina di una squadra italiana. Gli era gia accaduto in un precedente che non fu positivo per i bianconeri, sconfitti dal Manchester United allenato proprio dallo 'Special One'. Questa volta però, sarà una partita sicuramente diversa, con i bianconeri che sono ancora alle prese con gli infortuni di Dybala e Morata. Per il primo, le speranze di vederlo tra i convocati sono concrete, al contrario dello spagnolo invece, che molto probabilmente tornerà a disposizione per la trasferta di San Siro contro l'Inter.

Anche per questo, la società della Continassa continua a lavorare sul mercato per garantire colpi illustri nella prossima annata. Il nome piu caldo porta all'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, dove in queste ore sta prendendo piete l'ipotesi dell'inserimento di Kulusevski nella trattativa come contropartita tecnica. Lo svedese però piace anche all'Atalanta, club con il quale la Juve ha imbastito dei contatti nella stagione precedente sia per Gosens che per Gomez.

L'attaccante argentino è anche il 'protagonista' indiretto di un simpatico episodio avvenuto qualche istante fa sui social, con la complicità della moglie Linda e della sua primogenita, con quest'ultima che non ha nascosto la sua simpatia per i colori bianconeri. La sua compagna ha infatti pubblicato sul suo account Instagram, un video che immortala la loro bimba ballare e cantare divertita, una canzone presumibilmente spagnola. La particolarità sta nella divisa che indossa, interamente bianconera e 'griffata' Gigi Buffon, nel suo ultimo anno alla Juve e con il numero 77. Simo curiosi di sapere quanto apprezzerà questo gesto l'ex Campione del Mondo, ma soprattutto, siamo molto curiosi di sapere come sarebbe stato con Il Papu sotto la Mole.

La figlia del Papu Gomez con la maglia di Buffon