La FIGC conferma: prorogata la norma per le 5 sostituzioni

TORINO – Con un comunicato apparso sul suo sito internet, la FIGC ha confermato la possibilità delle 5 sostituzioni a partita fino al 31 luglio 2022.

“In occasione della sua ultima riunione l’IFAB, l’organismo che gestisce le regole del calcio a livello mondiale, ha prorogato la norma che consente alle squadre di calcio fino a 5 sostituzioni nel corso di una partita al 31 dicembre 2021 per le competizioni nazionali di alto livello e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali.

L’incremento del numero delle sostituzioni era stato deciso con la ripresa dei campionati dopo lo stop forzato causato dall’emergenza COVID-19, allo scopo di tutelare la salute dei calciatori chiamati a giocare diverse partite in un arco temporale ridotto.”

Questo quanto si legge sul sito della Federazione, e apre molti scenari per il proseguo del campionato. In tempo di COVID infatti, con molte partite ravvicinate, le 5 sostituzioni sono state, anche in questa prima parte di stagione, un’arma in più per le squadre e per i tecnici per le rotazioni all’interno delle formazioni. Le tante partite attaccate, con anche il mese di gennaio che vedrà una partita ogni tre giorni, hanno reso necessaria questa norma per non gravare troppo sui fisici e sulla salute dei giocatori. Giocare ogni tre giorni infatti, da ormai agosto, sta diventando provante per le squadre e per gli atleti, che dopo questa settimana di vacanza avuta in occasione dello stop natalizio del campionato, torneranno a tuffarsi nella Serie A e, a partire dai mesi successivi, anche nelle Coppe Europee, e avranno bisogno di tutte le energie possibili per affrontare una seconda parte di stagione che poi porterà all’Europeo, in programma questa estate, e che tutti i giocatori vorranno giocare cercando di mettersi in mostra con le rispettive squadre di club.

