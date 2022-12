La FIFA annuncia il nuovo Mondiale per il Club

Il Presidente Infantino ha presentato il piano per il nuovo Mondiale per Club che coinvolgerebbe un maggior numero di squadre

Il presidente della FIFA Gianni Infantino , dopo essersi visto bocciare la proposta della Coppa del Mondo ogni due anni, ha presentato ieri il suo progetto per l'allargamento del Mondiale per Club a 32 squadre . L'idea è stata riproposta ufficialmente subito dopo il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia europea sulla Superlega , con la decisione che ormai sembra presa e che porterà alla creazione di un Mondiale per i club al quale parteciperanno 32 squadre.

Il nuovo format del Mondiale per club partirà dal 2025 e si disputerà ogni quattro anni , sostituendo l'attuale format del Mondiale per Club, che aveva a sua volta sostituito la Coppa Intercontinentale, che si svolgeva ogni anno. Nel progetto inizialmente era stata prevista la presenza di 24 squadre, con la competizione che sarebbe dovuta partire nel 2021 in Cina. La pandemia aveva però bloccato i piani della FIFA, con il rinvio di Europeo e Copa America che non hanno potuto far partire il progetto.