La ex di Morata: “Non credo mi abbia mai dimenticata”

TORINO – La Juventus ha iniziato l’anno nel migliore dei modi, vincendo tutte le partite sino a questo momento disputate nel primo mese dell’anno, tranne quella contro l’Inter a San Siro, persa dagli uomini di Andrea Pirlo per 2-0 in quella che è stata la peggior prestazione dei bianconeri da inizio anno. La Juventus si trova attualmente a 7 punti dal Milan capolista, con l’Inter seconda a 5 lunghezze di distanza. Nulla è ancora chiuso quindi, con i bianconeri che hanno ancora una partita da recuperare, quella contro il Napoli, per cui ancora non è stata decisa una data.

Una delle note positive di questo inizio stagione per la Juventus è stato il nuovo acquisto, arrivato dall’Atletico Madrid tornando in bianconero dopo cinque anni, Alvaro Morata, che in questa prima parte di stagione ha aiutato la squadra di Pirlo a salire la classifica a suon di gol, ha ritrovato subito il feeling con la sua ex squadra e con l0ambiente di Torino, al quale è sempre stato molto legato. L’attaccante spagnolo ha ritrovato la serenità e il sorriso a Torino, grazie anche alla sua famiglia e a sua moglie Alice Campello.

A minare questa felicità di ha provato questa mattina la nota dottoressa Carla Barber, ex ragazza del numero 9 bianconero. I due, ancora adolescenti, avrebbero avuto una storia che non sembra essere finita troppo bene, a giudicare dalla risposta data dalla donna ai suoi follower su Instagram. La ragazza, Miss Spagna 2015, ha risposto a chi chiedeva se avesse bei ricordi della storia avuta con Morata, con la sua risposta che non ha lasciato spazio all’interpretazione: “Purtroppo non ne ho. Non tanto per quanto mi riguarda, ma per lui. Credo non abbia mai accettato il fatto che l’abbia lasciato”.

