La dolce lettera di Morata ad Alice: “Sei la mia vita e mi fai impazzire”

La compagna dell'attaccante spagnolo ha postato una foto sui social

redazionejuvenews

In casa Juve le maggiori preoccupazioni dei tifosi sono rivolte tutte sul destino di Cristiano Ronaldo, sempre piu al centro dei rumors di mercato che lo spingono fortemente lontano da Torino. La folle offerta del Real di 160 milioni per Mbappè infatti, ha dato origine a quello che potrebbe essere l'ultimo, ma il piu intrigante intreccio di mercato degli ultimi anni. Con Harry Keane bloccato in extremis dal Tottenham, ora il City di Pep Guardiola starebbe puntando fortemente sull'alieno di Funchal e stando alle ultime indiscrezioni sarebbero gia stati avviati i contatti con il suo procuratore Jorge Mendes.

In attesa di capire quale sarà il futuro di CR7, la Juve si starebbe guardando intorno per capire chi potrebbe prenderne l'eredità, considerando anche gia le numerose risorse che il parco attaccanti dei bianconeri offrirebbe anche senza Cristiano. Da Dybala a Chiesa, fino a Kaio Jorge e Morata, con quest'ultimo che scalpita per riscalare le gerarchie di uno degli allenatori piu influenti della sua carriera, Max Allegri.

Intanto, proprio l'attaccante spagnolo ha trovato il modo per far parlare di se e questa volta per una vicenda non di calcio ma di amore. La sua splendida compagna Alice Campello infatti, ha postato una foto sui social di una lettera scritta proprio da Alvaro questa mattina che, cita quanto segue: " Buongiorno amore mio. Ti amo follemente e spero che passi una bellissima giornata. Sei la mia vita e mi fai impazzire. Alvaro". Inevitabile il commento della Campello sotto al post: "Buongiorno speciale. I regali piu belli, dopo 5 anni e mezzo".