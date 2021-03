La Dinamo elimina il Tottenham e i tifosi citano Chiellini: “Questa è la storia degli Spurs”

I tifosi della Dinamo Zagabria sfottono quelli del Tottenham e citano il capitano bianconero

In casa Juve i rimpianti per non aver passato il turno di Champions contro il Porto sono ancora vivi, a maggior ragione dopo aver visto i sorteggi che si sono svolti a Nyon che, con molta probabilità avrebbe incontrato gli inglesi del Chelsea, prossimo avversario di Sergio Conceicao appunto. Non che la partita contro i Blues sarebbe stata scontata, assolutamente, ma la presenza di altre 3 o 4 squadre avrebbe sicuramente intimorito di piu dalle parti della Continassa, ecco perche la possibilità di arrivare fino in fondo sarebbe stata piu che concreta. Ma bisogna rialzarsi e guardare avanti per cercare di capire come riuscirci nella prossima stagione, magari allestendo una rosa totalmente competitiva e alla portata delle altre big europee.

Intanto, c'è chi prova a tenere acceso il sogno delle italiane in Europa anche in questa stagione e si tratta della Roma di Fonseca, unica squadra d'Italia rimasta ancora in corsa per un titolo internazionale. I giallorossi infatti hanno eliminato lo Shaktar battendolo sia all'andata nella sfida dell'Olimpico sia ieri sera in casa loro, aggiudicandosi di fatto i quarti di finale di Europa League, dove ad attenderli ci sarà l'Ajax. Non è toccata la stessa sorte invece al Milan che, ha dovuto piegarsi alla prodezza di Pogba e in virtù dell'1-1 dell'Old Trafford è stata costretta a lasciare il pass ai Red Devils. Ma uno dei risultati piu incredibili e rocamboleschi avvenuto nel turno di ieri, è stato senza ombra di dubbio quello emerso tra Dinamo Zagabria e Tottenham, con la vittoria dei padroni di casa per 3-0 dopo i tempi supplementari. Questo ha mandato in estasi i tifosi croati che, sui social si sono lasciati andare a degli sfottò molto particolari e che richiamano all'attenzione anche quelli di fede bianconera. Già, perche sta circolando in queste ore il video delle dichiarazioni che rilasciò Giorgio Chiellini al termine del match contro gli Spurs nella stagione in cui la Vecchia Signora raggiunse la finale di Cardiff, dove disse: "IT’S THE HISTORY OF TOTTENHAM, creano sempre tante occasioni ma alla fine gli manca sempre qualcosa per arrivare all’obiettivo!”. Sono queste le parole che ora stanno spopolando sui social dei tifosi della Dinamo Zagabria che, idolatrano il capitano della Juve manco fosse il loro Dio.