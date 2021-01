La Curva Sud saluta Mandzukic: “Sempre nel cuore di tutti noi”, lui risponde: “Sempre orgoglioso”

TORINO – Dopo aver iniziato l’anno nel migliore dei modi con le vittorie contro Udinese, Milan, Sassuolo e Genoa in Coppa Italia, la Juventus ha fermato la sua corsa subendo una brutta sconfitta contro l’Inter a San Siro. I nerazzurri si sono imposti per 2-0 contro i bianconeri, in una partita dominata dagli uomini di Antonio Conte, con i bianconeri che non sono mai stati in grado di impensierire la squadra di Milano.

Oltre alla beffa sul campo, per la Juventus ne è arrivata un’altra: il Milan infatti ha perfezionato l’acquisto dell’ex attaccante bianconero Mario Mandzukic, acquistato dal Milan per i prossimi 6 mesi con opzione per l’anno prossimo.

Attraverso il profilo social della Curva Sud, i tifosi bianconeri hanno voluto salutare il giocatore, autore di grandi anni alla Juventus: “Marione, resterai sempre nel cuore di tutti noi per quanto hai fatto, per l’attaccamento, per il rapporto speciale che avevi con tutti noi. Ti abbiamo amato per la grinta che mettevi in ogni partita. Lo abbiamo amato per il timore che incuteva agli avversari con la sua stazza. Lo abbiamo amato per il suo non ridere e poi per le rare volte che lo faceva. È lungo l’elenco, ma lo abbiamo amato davvero questo giocatore. Ma Marione per i prossimi sei mesi indosserà i colori rossoneri del Milan. È un professionista, voleva tornare in Italia a tutti i costi, non ci sentiamo di condannarlo, ma ci farà male vederlo in campo da avversario come pensiamo che farà male anche a lui giocarci contro. A 34 anni, quasi 35, ci può anche stare. Ciao Marione, ti auguriamo di trascorrere questi sei mesi in Italia in maniera serena, non volercene, ma senza vittorie. Ciao Marione… La tua Curva, Bianconera”.