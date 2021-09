La curva contesta la società: “Squadra distrutta. Agnelli disastro perfetto”

Dura contestazione dei tifosi all'esterno dell'Allianz Stadium

Il mercato estivo non si è concluso come tutti i tifosi juventini si auguravano, anzi, forse nemmeno i piu scettici avrebbero previsto un finale cosi piatto e senza alcun colpo in entrata. La Vecchia Signora ha infatti terminato i suoi acquisti con i cartellini di Moise Kean e del baby olandese Ihattaren, lasciando di fatto tramontare le piste che portavano a Miralem Pjanic e a Mauro Icardi. Viene logico pensare che una squadra come quella vista nelle prime due uscite contro Udinese ed Empoli, può fare molta fatica da qui sino al termine della stagione e proprio per questo bisognerà intervenire quantomeno nella finestra di gennaio.