Kuzmanovic: “La Juve in campionato va malissimo. Se l’Inter non vincesse lo scudetto sarebbe un anno negativo”

TORINO- Dopo la chiusura in settimana degli ottavi di Coppa Italia, oltre alla gara di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, la Serie A torna in scena. Riparte la caccia al Milan capolista, che vincendo lunedì a Cagliari ha riportato a tre i punti di vantaggio sui cugini nerazzurri, al momento al secondo posto. Più staccata invece la Juve di Pirlo. Fresca del successo contro gli azzurri, la Vecchia Signora è al momento più staccata dalle due milanesi, avendo fin qui accumulato un ritardo di dieci punti dai rossoneri e sette dai ragazzi di Antonio Conte (sempre in attesa del recupero proprio contro il Napoli da giocare). Ai microfoni di Tuttosport, l’ex centrocampista di Inter e Fiorentina Zdravko Kuzmanovic ha così analizzato la situazione scudetto:

“Io penso che quest’anno l’Inter abbia la concreta possibilità di puntare alla conquista dello scudetto. In campionato la Juve, al momento, sta facendo malissimo. C’è il Milan che, al contrario, è in un ottimo momento di forma, ma penso che la squadra di Conte sia più forte di quella di Pioli. La proprietà ha investito tanto in questi anni. L’obiettivo designato, con l’arrivo dei nuovi calciatori, deve assolutamente essere la conquista del tricolore. Se l’Inter non dovesse riuscire a vincere lo scudetto sarebbe sicuramente un anno molto negativo.

Gara con l'Udinese? Mi piace molto la Serie A attuale e quando posso cerco sempre di guardare più partite possibile. Seguendo sempre il discorso fatto prima, sono convinto che l'Inter abbia assolutamente bisogno di una vittoria in questa partita. Se si perdono punti giocando contro squadre che sulla carta sono inferiori, allora non ci si può aspettare di riuscire a vincere il campionato a fine stagione".