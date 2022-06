Kuntz: “Non potevamo lasciarci scappare un giocatore come Chiellini”

Will Kuntz, collaboratore dei LAFC, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Giorgio Chiellini, nuovo acquisto del club americano. Ecco le sue parole: "Non ci sono altri giocatori come Giorgio nel calcio e quando arriva l'opportunità di ingaggiare un top player come lui bisogna cogliere assolutamente l'occasione. Non potevamo lasciarci scappare un giocatore della sua esperienza, di grande successo, leader della difesa e di classe mondiale. Sarà una grande arricchimento per il Los Angeles, sia per i compagni e sia per lo staff. Quello che lo ha convinto è stato proprio il nostro calcio, l'opportunità della MLS e giocare il tipo di partite che preferisce Giorgio. Si è convinto fin da subito di far parte di un club ambizioso, una grande città che sta cercando di vincere titoli sia in patria che nel continente".