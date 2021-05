Kulusevski cambia agente: Lucci il nuovo procuratore

Il calciatore in procinto di cambiare il suo entourage

Dei bianconeri ha parlato anche il difensore Matthijs de Ligt, che è tornato Ada analizzare la partita pareggiata contro la Fiorentina, che ha reso ancora più complicata la rincorsa alla qualificazione per la prossima Champions League, con la Juventus che è quarta in classifica a pari punti con il Napoli, davanti per la differenza reti negli scontri diretti, e il Milan, indietro per lo stesso motivo ma con il ritorno da giocare, e due in meno dall'Atalanta "Sconfitta di Firenze? Noi siamo stati delusi, penso che quando vai a Firenze vai per prendere i tre punti, ma non lo abbiamo fatto. Siamo rimasti delusi anche noi dopo la partita. Penso che dobbiamo fare di più per prendere i tre punti anche in questa fase della stagione che è molto importante per prendere i tre punti. Dobbiamo fare di più, dobbiamo avere più intensità e più coraggio con la palla. Bisogna difendere più di squadra. Penso che dobbiamo fare di più per vincere. Prima pensavamo allo scudetto, ma adesso no e stiamo pensando ad arrivare secondi. Secondo noi, abbiamo una squadra molto forte che ha bisogno di giocare per vincere lo scudetto ma adesso è impossibile e quindi il nostro focus è quello di arrivare secondi".