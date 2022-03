Kulusevski: “Alla Juventus una situazione frustrante”

Il talento svedese, ceduto a gennaio in prestito al Tottenham, ha parlato in un'intervista rilasciata al Guardian, tra passato e presente.

redazionejuvenews

A gennaio nella Juventus è cambiato tanto. Da una parte l'arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, che hanno portato qualcosa di nuovo alla rosa. Dall'altra la cessione Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham. Lo svedese in particolare, partito in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di un posto in Champions, sembra davvero rinato. Con la squadra londinese il classe 2000 ha già collezionato 10 presenze, di cui 8 in Premier League con 2 gol e 4 assist a referto. Già più di quanto aveva fatto in tutta la prima parte della stagione in bianconero.

Il giocatore svedese ha rilasciato una intervista al Guardian, in cui ha parlato del passato recente e anche del suo presente. Gli ultimi tempi non erano stati facili per lui a Torino: "È difficile non riuscire a fare qualcosa che sai di poter fare bene. Ecco, questo è quello che mi è successo ai tempi della Juve: non riuscivo a esprimermi ed è stato molto frustrante". Parole dure dell'ex bianconero, che non si è mai trovato con il mister Massimiliano Allegri e che non si è sentito valorizzato e messo nelle condizioni di poter rendere.

Ma a Londra, in casa Spurs, Kulusevski ha trovato comunque tanta Juve. Ad acquistarlo è stato Fabio Paratici, che lo aveva voluto fortemente anche in bianconero. E poi è allenato da Antonio Conte. E proprio a lui ha voluto porgere i suoi ringraziamenti per l'opportunità che gli sta dando: "Ora però sono molto felice al Tottenham e di essere allenato da Antonio Conte, che mi dà la possibilità di giocare dove posso rendere bene. Sta andando tutto per il meglio adesso". E le prestazioni confermano come in Inghilterra si stiano rivedendo sprazzi di quel giocatore che la Juventus aveva acquistato dall'Atalanta con un investimento importante, dopo una grande stagione giocata a Parma.