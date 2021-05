Kroos: “Credo che Zidane resti al Real”

Il centrocampista ha parlato

La stagione si sta quasi per concludere e in casa Juve si comincia gia a pensare alla squadra del futuro. Innanzitutto, bisognerà capire se i bianconeri continueranno ancora con Andrea Pirlo o se, decidessero di affidare la panchina ad un'altra figura. Il nome piu caldo é quello di Max Allegri che, farebbe volentieri ritorno alla Continassa. Ma c'é anche un altro nome che tiene banco ed é quello del francese Zinedine Zidane. A tal proposito si é esposto anche il centrocampista del Real Toni Kroos che, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sul futuro dell'allenatore.