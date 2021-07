Krause: “Buffon ha grandi motivazioni, è tornato a casa”

Il numero uno del Parma ha parlato

Il Presidente del Parma Kyle Krause ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport per fare un bilancio dei suoi primi dieci mesi di presidenza, e per parlare del ritorno a Parma di Gianluigi Buffon , colpo che ha portato grande entusiasmo tra i tifosi ducali: “La città i tifosi non avrebbero potuto essere più gentili e accoglienti con me e la mia famiglia. La retrocessione è statura da digerire, ma come ho detto fin dall’inizio, per la mia famiglia e la nostra azienda il progetto Parma è a lunghissimo termine. Ci saranno battute d’arresto lungo la strada, ma alla fine la direzione e l’ambizione non svaniscono di certo".

“Siamo ottimisti e pieni di energie ed entusiasmo. Stiamo costruendo una squadra forte. L’obiettivo è crescere. Maresca? Cercavamo un allenatore con determinate qualità, e lui le riflette tutte, sia dal punto di vista tecnico, sia per il suo stile di gioco, sia per la sua grande volontà di emergere. Conosco Buffon dai tempi in cui vinceva trofei per il Parma. Riuscire a riportarlo dove ha iniziato la carriera è una cosa incredibilmente emozionante. Difficile convincerlo? No. Sia noi sia Gigi volevamo che accadesse. Lui crede nel nostro progetto. Ha grandi motivazioni, e questo è ciò che lo rende un atleta di livello mondiale. Per lui, c’era l’opportunità romantica di tornare a casa. Per me, l’obiettivo di assicurarmi che avesse l’opportunità di avere un ruolo chiave. Guardandolo giocare nel corso degli anni, ho ammirato la sua personalità, la sua energia, la sua leadership e il suo talento: forse è il più grande portiere di tutti i tempi. Ora è tornato a casa: è il portiere del Parma. I suoi valori, il suo talento e il suo entusiasmo sono tutto ciò che cerchiamo. Darà una leadership cruciale a una squadra con un sacco di talenti".