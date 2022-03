Juve, Kovacevic: “Vlahovic? Giovane ma con un carattere vincente”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Kovacevic ha detto la sua su Dusan Vlahovic: carattere e grinta serba

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex JuveKovacevic ha detto la sua su Dusan Vlahovic: "Un grandissimo. Giovane ma già con carattere vincente. L’ho conosciuto quando lavoravo per le nazionali giovanili serbe, è un bravo ragazzo e in campo travolge tutto. È questo che mi piace di lui. Ha un carattere tipicamente serbo. Guardate Mihajlovic e capirete che cosa intendo. Siamo 7 milioni ma grazie a quello spirito, a quella voglia di vincere, abbiamo sempre talenti, in tutti gli sport. Djokovic nel tennis, Jokic nel basket e poi volley, pallanuoto, il calcio con Vlahovic, Jovic e Mitrovic che ha fatto 35 gol in Championship. Vlahovic vive la partita con nervosismo. Fuori dal campo è calmissimo ma in campo, se non segna, si innervosisce. Tutto questo mi piace: io ero così, uguale".

Dusan come Haaland? "Io sono ancora innamorato del calcio e dico che tra i due ci sono similitudini, però Haaland ha un vantaggio di 2-3 anni. In Champions ha cominciato prima. Sono due grandissimi ma i paragoni spesso sono una disgrazia, come quelli con Ibra, Giroud e chissà chi altro. Ognuno ha un suo stile e una sua personalità, guardiamo quella".

Questa sera la Juventus tornerà in Champions League, pronta a sfidare il Villareal: chi vincerà? "La Juventus", risponde secco l'ex bianconero. Se dovessero passare il turno quante saranno le probabilità che i bianconeri vincano la competizione? "Una piccola chance c’è anche per la Juventus- ha ammesso Kovacevic, nel calcio non si sa mai: a volte hai il 20% di possesso, non giochi e alla fine vinci. La favorita però per me è il Real Madrid. Ha Kroos, Modric e Casemiro in mezzo, Benzema in attacco, le ali rapide. Al momento, sono i migliori, hanno tantissimo calcio nei piedi". Riuscirà la squadra di Massimiliano Allegri a passare il turno? Lo scopriremo tra poche ore.