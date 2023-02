Kovacevic: “La Juventus non gioca bene, ma vince le partite”

Darko Kovacevic, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione complicata dei bianconeri.

redazionejuvenews

Darko Kovacevic, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Non gioca bene, ma la cosa più importante è vincere le partite. Dovevi uscire da La Spezia con tre punti, ce l'hai fatta. Questa squadra ha dovuto far fronte a molti infortuni importanti, ad esempio Pogba non è ancora rientrato e Vlahović sta cercando di trovare la migliore condizione. Per l'allenatore è difficile gestire una situazione così, ma poco a poco le cose stanno migliorando. I club più grandi fanno fatica, non è che riescono sempre a dominare.

Nel calcio contano i risultati, chiedetelo al Real Madrid che vince pur non giocando bene. Nella Juventus ci sono state partite in cui abbiamo alternato buone e cattive prestazioni, ma quel che ci veniva chiesto era la vittoria. Quando sei in vantaggio e stai giocando male, devi difendere ciò che stai conquistando. Ed è quel che è accaduto nel match di domenica, con la Juve che è stata brava ad attendere il momento opportuno per far male con Di Maria. Ho visto una squadra di carattere, la Juve è composta da grandi giocatori.

La Juve deve vincere come sempre, non ci sono altri risultati. Sarà una partita molto difficile, il loro stadio cercherà di spingere i propri beniamini e la concentrazione non dovrà mai calare. Le squadre francesi sono molto fisiche, quindi come all'andata cercheranno di giocarla in quel modo. Sarà complicato, senza dubbio, ma i giocatori migliori sono quelli bianconeri".