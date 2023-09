Kovacevic: “Juve da Scudetto. Vlahovic-Chiesa? Coppia da 25 gol”

Ecco le sue parole: “Con Chiesa-Vlahovic può fare 25 gol, ma come mi piace Iling-Junior... non metterei sullo stesso piano la Lazio e la Juve. Almeno a livello di uomini. Non nascondiamoci, senza infortuni i bianconeri sono da Scudetto. Soprattutto ora che Vlahovic e Chiesa girano a mille. Eppure c'è chi ha ancora dubbi sulla coppia... si conoscono dai tempi di Firenze, l'intesa c'è e mi stanno piacendo come duo. E poi con la rosa della Juve si può giocare anche a tre in attacco. L'importante è averli e farli giocare certi talenti; il dove conta di meno".