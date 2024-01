Kovacevic: “Alla Juventus serve una mezzala. Rabiot e Locatelli adeguati”

Intervistato per le pagine de La Gazzetta dello Sport, Dario Kovaceciv ha espresso la sua opinione sulle necessità della Juventus. Ecco di cosa avrebbe bisogna la squadra bianconera secondo l'ex calciatore: "Con Locatelli e Rabiot vedrei molto bene una mezzala tecnicamente più dotata. Ad Allegri farebbe assai comodo un centrocampista di qualità in più per giocarsi la vittoria del campionato. Rabiot è un interno di assoluto valore e a me piace come Locatelli interpreta il ruolo di mediano davanti alla difesa".