Juve, Kostic in dubbio per la sfida tra Serbia e Brasile

L'esterno mancino della Juventus rischia di saltare l'esordio al Mondiale della sua nazionale contro i verdeoro per un problema muscolare

redazionejuvenews

Se l'inizio del Mondialeper i giocatori della Juventus è stato agrodolce, non arrivano buone notizie dal ritiro della Serbia. La squadra, che domani giocherà la sua prima partita in Qatar, affrontando il Brasile, potrebbe dover fare a meno di Filip Kostic. L'esterno mancino bianconero infatti sembra andare verso il forfait per la gara di domani, a causa di un problema muscolare.

A confermare il campanello d'allarme sulle condizioni del giocatore è stato lo stesso commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, nella conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole: "Una domanda legittima, ma nessun allenatore al mondo darebbe mai la formazione. Solo Kostic è in dubbio per la partita di domani. Che tipo di Serbia mi aspetto? Una squadra coraggiosa che farà del suo meglio per ottenere un buon risultato. Il Brasile è un’ottima squadra, una delle migliori al mondo, anche loro vogliono vincere".

L’ex Eintracht Francoforte era arrivato già acciaccato in ritiro. Il bianconero infatti era uscito per un problema fisico al 64' dell’ultima partita di Serie A tra Juventus e Lazio all’Allianz Stadium, nella quindicesima giornata di campionato, vinta 3-0 dalla squadra di Massimiliano Allegri grazie alla doppietta di Kean e al gol di Milik. Ora resta l'attesa per le sue condizioni.