Kostic: “Orgoglioso di essere qui, Juve tra i club più grandi al mondo”

Del suo primo impatto con l'Italia e degli obiettivi futuri, il giocatore ha parlato anche intervistato dai microfoni di DAZN: " La Juventus è un club davvero speciale . Avevo già parlato con Dusan, mi aveva detto quanto fosse importante. Devo dire che ho subito capito. È molto felice del mio arrivo. È una sensazione meravigliosa far parte della Juve, che è tra i club più grandi al mondo. Per me è un orgoglio far parte di questa squadra . È importante ci sia Dusan anche per avere qualcuno con cui parlare la stessa lingua e lui è fondamentale per il mio inserimento. È l'attaccante più forte del campionato, per me è una fortuna poterci giocare insieme".

"All'Eintracht ho fatto tanti assist perché la posizione in cui giocavo richiedeva questo. Mi piace fare gol, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è che la squadra giochi bene, che vinca le partite e che porti a casa i 3 punti. Lo scorso anno in Europa League non eravamo i favoriti, eravamo gli outsider. Non pensavamo di vincere, il calendario non ci ha aiutato, abbiamo affrontato grandi squadre, ma alla fine abbiamo mostrato forza e compattezza, facendo qualcosa di grande. Sensazionale. Sarà ricordato per sempre, e sono orgoglioso di questo. Per la Champions penso sia ancora presto, ma sarei davvero felice se succedesse con la Juve, una squadra che ho sempre seguito e apprezzato la per i tanti campioni che hanno giocato qui. Mi piace il DNA vincente, la Juve è il club più grande perché vince e ha sempre vinto".