Kostic: “Fiero di essere bianconero, la prossima stagione andrà meglio”

Filip Kostic , centrocampista della Juventus , al termine della stagione, ha detto la sua tramite il suo account Instagram. Ecco le sue parole: "Una lunga stagione si è conclusa. Fiero di essere Bianconero: la prossima stagione faremo sicuramente meglio, dando a tutti i tifosi maggiori soddisfazioni. Grazie a tutti voi per il supporto durante l’anno".

L'esterno serbo è stato protagonista della prima parte dell'anno, con un netto calo nella seconda parte. Tutto sommato, per l'ex Eintracht, ottimi numeri: 54 presenze, 3 gol e 11 assist, una sicurezza come affidabilità e ottime prestazioni per quanto riguarda l'ultimo passaggio.